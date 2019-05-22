Filistin’den Almanya’ya BDS protestosu

RAMALLAH (AA) – Filistinliler, "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketinin ülkedeki faaliyetlerini yasaklayan Almanya yönetimini protesto etti.

Filistinli sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Almanya temsilciliği önünde toplanan onlarca Filistinli, Alman parlamentosuna BDS’nin faaliyetlerini yasaklayan kararından dönme çağrısı yaptı.

BDS’ye destek veren göstericiler, Almanya yönetimini kınayan dövizler taşıdı.

Gösteride bulunan Filistin Girişimi Hareketi Genel Sekreteri Mustafa El-Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman parlamentosunun BDS’nin faaliyetlerini yasaklayan kararını kınayarak, söz konusu adımın “kurban ile celladı” eşitleme anlamına geldiğini vurguladı.

Bu gösterinin Almanya’nın aldığı karardan dönmesi için başlatılan faaliyetler dizisinin ilki olduğunu söyleyen Bergusi, “Bugün burada Alman hükümetine ve parlamentosuna bir mesaj vermek için toplandık. Adil olmayan kararlarını iptal etmelerini istiyoruz.” dedi.