HABER

Filistin'den "Arap finansal güvenlik ağının etkinleştirilmesi" talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 19:27 | Son Güncelleme

İsrail'in Filistinliler adına topladığı vergilerin bir kısmını kesme kararının ardından Filistin yönetimi Arap Birliği'nden 100 milyon dolar tutarındaki "güvenlik ağı"nın etkinleştirilmesini istedi

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Arap Birliği'ne 100 milyon dolar tutarındaki "Arap finansal güvenlik ağı"nı etkinleştirmesi için başvurduklarını açıkladı.

Maliki, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergilerde kesinti yapmasının siyasi ve mali yansımaları olacağını belirtti.

"Filistinlilere boyun eğdirmek isteyen İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergilerin bir kısmını kesme kararı ile ABD'nin mali yardımları durdurma kararını birbirinden ayıramayız." diyen Maliki, İsrail'e, kesinti yapılmış herhangi bir ödeneği kabul etmeyeceklerini ilettiklerini söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanı, Arap Birliği'ne 100 milyon dolar tutarındaki Arap finansal güvenlik ağını etkinleştirmesi için resmi talepte bulunduklarını ifade etti.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı 502 milyon 697 bin şekel (yaklaşık 139 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ve şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.

Kuveyt'te 2010'da düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde İsrail'in vergi gelirlerini dondurarak Filistinlilere baskı uygulaması halinde faaliyete geçirmek üzere 100 milyon dolar tutarında "Arap finansal güvenlik ağı" kurulması kararlaştırılmıştı.

Android telefon kullananlara müjde! Dünya devinden yeni bomba geliyor Android telefon kullananlara müjde! Dünya devinden yeni bomba geliyor
Erzurumlu öğrenciler, ‘Biz Anadoluyuz’ projesiyle Bursa'ya geldiErzurumlu öğrenciler, ‘Biz Anadoluyuz’ projesiyle Bursa'ya geldi
Bakan Kurum, bez çanta dağıttıBakan Kurum, bez çanta dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arap Birliği Arap finansal güvenlik ağı ekonomi Filistin Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki israil

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karaman'da bir kişi avlanırken uçurumdan düştü, 22 saatlik operasyonla kurtarıldı

Av macerası kabusa dönüştü!

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Hakim adayları yazılı sınavdan en az 70 puan alacaklar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

Çanakkale Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

İstanbul'da bir kişi telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı

Pompalı tüfekle saldırdı! Sebebini öğrenince pes diyeceksiniz

İngilizler bile bu tadın peşindeydi! İçen bir yudum daha almadan bırakmıyor

İngilizler bile bu tadın peşindeydi! İçen bir yudum daha alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.