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Filistin'den Arap ve İslam ülkelerine "ABD'nin sözde barış planını" boykot çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 01:58 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerini, Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması"olarak adlandırdığı sözde barış planının açıklanacağı merasime katılmamaya çağırdı - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin tek başına siyasi çözümde rol oynamasına karşı olduklarını belirtti

RAMALLAH (AA) - Filistin yönetimi, Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerine, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirdiği sözde barış planının bugün kamuoyuna duyurulması için düzenlemesi beklenen törene katılmama çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklayacağı duyurulan "Yüzyılın Anlaşması sözde barış planı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rudeyne, Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, "Bugün ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planının açıklanacağı merasime davet edilen Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerini, Filistin halkının haklarını gasbetme ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasına engel olma amacı taşıyan bu merasime katılmamaya çağırıyoruz." dedi.

Rudeyne, kendilerine davet gönderilen bazı Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerinin buna olumsuz yanıt verdiğini öğrendiklerini de kaydetti.

- Filistin Devlet Başkanından iki devletli çözüme bağlılık vurgusu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, dünyanın hiçbir yerinden hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirterek, iki devletli çözüme bağlılıklarını yineledi.

"Uluslararası kararlar doğrultusunda barışın tesis edilmesine ve bu bağlamda müzakereler yapılmasına hazır olduklarını" belirten Abbas, aleni bir şekilde İsrail'in tarafgirliğini yapan ABD'nin tek başına siyasi çözümde rol oynamasını kabul etmeyeceklerini kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün yaptığı görüşmede, İsrail-Filistin meselesine ilişkin "Yüzyılın Anlaşması" şeklinde adlandırdığı sözde barış planını bugün açıklayacağını belirterek, "Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin yüzyılın anlaşması

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