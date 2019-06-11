HABER

Filistin’den Batı Şeria'da Filistin emniyet birimine saldıran İsrail’e tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 13:51 | Son Güncelleme

Filistin Dışişleri Bakanlığı: - “İsrail, Yüzyılın Anlaşması olarak bilinen ABD’nin Orta Doğu barış planının yürürlüğe konulmasına uygun ortam oluşturmak için bir güvenlik ve siyasi kaos hali ihdas etmeye çalışıyor”

KUDÜS (AA) – Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan bir Filistin emniyet müdürlüğüne saldırı düzenlemesini kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Nablus kentindeki Filistin yönetimine bağlı emniyet müdürlüğüne saldırı düzenlemesi kınandı.

Açıklamada, İsrail’in söz konusu saldırıyla kaosa davetiye çıkardığına dikkat çekilerek, “İsrail, Yüzyılın Anlaşması olarak bilinen ABD’nin Orta Doğu barış planının yürürlüğe konulmasına uygun ortam oluşturmak için bir güvenlik ve siyasi kaos hali ihdas etmeye çalışıyor.” denildi.

Nablus Valisi İbrahim Ramazan sabah saatlerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki bir emniyet birimine düzenlenen İsrail saldırısında bir Filistinli güvenlik görevlisinin yaralandığını söylemişti.

Bir grup İsrail askerinin bu gece Nablus'a baskın düzenlediğini dile getiren Ramazan, emniyet müdürlüğünü ablukaya alan İsrail askerlerinin merkezi hedef alarak üç taraftan ateş açtıklarını ve saldırının gerekçesiz olarak Filistinli güvenlik görevlilerini hedef aldığını belirtmişti.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
İhlas Koleji TYT ve AYT’ye hazırİhlas Koleji TYT ve AYT’ye hazır
Binali Yıldırım “Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider”Binali Yıldırım “Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria yüzyılın anlaşması

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mal varlığını temizlikçiye bırakan babaya dava!

Mal varlığını temizlikçiye bıraktı! Her şey 5 yıl önce başlamış

Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'nin gösteren tabela olay oldu

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri 'gri liste'den çıktı

O teröristin kimliği ortaya çıktı!

Iğdır'da, teröristlerden hudut karakoluna taciz ateşi

Hain saldırı! Çatışma çıktı

Afrin'de saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi

Afrin'de saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3,2 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3,2 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.