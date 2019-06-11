Filistin’den Batı Şeria'da Filistin emniyet birimine saldıran İsrail’e tepki

KUDÜS (AA) – Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan bir Filistin emniyet müdürlüğüne saldırı düzenlemesini kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Nablus kentindeki Filistin yönetimine bağlı emniyet müdürlüğüne saldırı düzenlemesi kınandı.

Açıklamada, İsrail’in söz konusu saldırıyla kaosa davetiye çıkardığına dikkat çekilerek, “İsrail, Yüzyılın Anlaşması olarak bilinen ABD’nin Orta Doğu barış planının yürürlüğe konulmasına uygun ortam oluşturmak için bir güvenlik ve siyasi kaos hali ihdas etmeye çalışıyor.” denildi.

Nablus Valisi İbrahim Ramazan sabah saatlerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki bir emniyet birimine düzenlenen İsrail saldırısında bir Filistinli güvenlik görevlisinin yaralandığını söylemişti.

Bir grup İsrail askerinin bu gece Nablus'a baskın düzenlediğini dile getiren Ramazan, emniyet müdürlüğünü ablukaya alan İsrail askerlerinin merkezi hedef alarak üç taraftan ateş açtıklarını ve saldırının gerekçesiz olarak Filistinli güvenlik görevlilerini hedef aldığını belirtmişti.

