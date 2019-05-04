RAMALLAH (AA) - Filistin hükümeti, Birleşmiş Milletlere (BM) İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in cuma akşamından bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılar kınandı.

BM'ye "sorumluluk üstlenmesi ve bu saldırıları durdurmak için harekete geçmesi, Filistin halkına uluslararası koruma sağlaması" çağrısında bulunulan açıklamada, "Saldırılar yeniden imar çabalarını ve Gazze Şeridi’ndeki kalkınma projelerinin başlatılmasını engellemeyi amaçlıyor." ifadeleri kullanıldı.

- Fetih Hareketinden çağrı

Fetih Hareketi de uluslararası toplumu "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya" çağırdı.

Fetih Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgedeki askeri gerilimin yükselmesi ve işgal güçlerinin sivil Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarından İsrail hükümeti sorumludur." ifadesine yer verildi.

Bu suçların cezasız kalmayacağı ve hukuki takibin yapılacağı belirtilen açıklamada, uluslararası toplum, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının önüne geçmeye çağrıldı.