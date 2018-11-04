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Filistin'den Brezilya'yı "büyükelçiliği taşıma" planından vazgeçirme çabası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 23:53 | Son Güncelleme

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Brezilya'nın büyükelçiliğini, Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma planından vazgeçmesi için bazı çalışmalarda bulunduklarını belirtti

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, "Brezilya'nın Devlet Başkanlığı görevine seçilen Jair Bolsonaro'nun, ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planından vazgeçmesi konusunda" bazı çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Maliki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Brezilya'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması konusunda kesin bir kararın alınmadığına işaret ederek, Filistin yönetiminin, Brezilya'yı bu niyetinden vazgeçirmek için aklıselim bir şekilde çalıştığını söyledi.

Yapılmak istenenin "farklı açılardan Brezilya'nın bu tutumuna nasıl etki edilebileceği" olduğunu aktaran Maliki, "Bolsonaro'yu bu fikirden vazgeçmesi için ikna etmeye çalışıyoruz." dedi.

Bolsonaro'nun 1 Ocak'ta göreve başlayacağı zamana kadar vakit olduğuna dikkati çeken Maliki, bu konuda başarılı olacak dört dörtlük bir plan hazırladıklarını ve bu planı, Arap, Müslüman ve Hristiyan platformların yanı sıra yerel, uluslararası seviyedeki yönetim mekanizmalarıyla uygulamaya koymak için çalıştıklarını belirtti.

Bolsonaro, geçen perşembe yaptığı açıklamada, "Daha önce kampanyamızda belirttiğimiz gibi, Brezilya Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e transfer etmeyi planlıyoruz. İsrail egemen bir devlettir ve buna saygı duyarız." ifadelerini kullanmıştı.

Brezilya'da 7 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda, adayların yeterli oy çoğunluğuna erişememesinin ardından 28 Ekim'de ikinci tur düzenlenmiş, resmi olmayan sonuçlara göre, PSL'nin adayı aşırı sağcı Bolsonaro, oyların yüzde 56'sını alarak seçimin galibi olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. Trump'ın açıklamasından sonra Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan ABD Büyükelçiliği, 14 Mayıs'ta resmi olarak açılmıştı.

Yerel ve uluslararası tepkilere neden olan bu olayın ardından Paraguay ve Guatemala da elçiliklerini Kudüs'e taşımıştı. Ancak Paraguay yönetimi, eylül ayında "Ortadoğu'da geniş, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyoruz." açıklamasını yaparak büyükelçiliğini Tel Aviv'e geri taşıyacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bolsonaro brezilya Filistin Tel Aviv

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