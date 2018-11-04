Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, "Brezilya'nın Devlet Başkanlığı görevine seçilen Jair Bolsonaro'nun, ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planından vazgeçmesi konusunda" bazı çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Maliki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Brezilya'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması konusunda kesin bir kararın alınmadığına işaret ederek, Filistin yönetiminin, Brezilya'yı bu niyetinden vazgeçirmek için aklıselim bir şekilde çalıştığını söyledi.

Yapılmak istenenin "farklı açılardan Brezilya'nın bu tutumuna nasıl etki edilebileceği" olduğunu aktaran Maliki, "Bolsonaro'yu bu fikirden vazgeçmesi için ikna etmeye çalışıyoruz." dedi.

Bolsonaro'nun 1 Ocak'ta göreve başlayacağı zamana kadar vakit olduğuna dikkati çeken Maliki, bu konuda başarılı olacak dört dörtlük bir plan hazırladıklarını ve bu planı, Arap, Müslüman ve Hristiyan platformların yanı sıra yerel, uluslararası seviyedeki yönetim mekanizmalarıyla uygulamaya koymak için çalıştıklarını belirtti.