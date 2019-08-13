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Filistin'den "Cenevre sözleşmeleri uygulamaya konsun" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 20:51 | Son Güncelleme

Filistin'den "Cenevre sözleşmeleri uygulamaya konsun" çağrısı

RAMALLAH (AA) - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, dünyadan, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ve ek protokollerinin uygulamaya konmasını ve İsrail'i Filistin topraklarındaki ihlallerinden dolayı hesaba çekmesini istedi.

Maliki, Cenevre sözleşmelerinin benimsenmesinin 70. yıl dönümü dolayısıyla İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'e ve sözleşmeye imza atan ülkelere ortak bir mektup gönderdi.

Mektubunda, "İnsanlık, Cenevre Sözleşmelerinin 70. yıl dönümünü kutluyor, halkımız da 52 yıldan fazla süredir devam eden İsrail işgali altında yaşıyor." ifadesine yer veren Maliki, sözleşmeyi imzalayan tarafların sözleşmeye uyulmasını güvence altına alma görevlerini yerine getirmelerinin zorunlu olduğunu belirtti.

Maliki ayrıca, İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerinden sorumlu kurum ve kişilere hesap sorulmasını ve yaptırımlar uygulanmasını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması çağrısında bulundu.

- Dördüncü Cenevre Sözleşmesi

1949'da imzalanan ve 1950'de yürürlüğe giren Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, savaş bölgelerinde ve işgal altında yaşayan sivilleri korumayı taahhüt ediyor. İsrail ise Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ni imzalamasına rağmen henüz yasal olarak sözleşmeyi onaylamadı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ele geçirdiği bölgeleri "işgal altında" değil, "tartışmalı" olarak nitelendiren İsrail, Filistinlilere yönelik ihlallerinin, inşa ettiği Yahudi yerleşim yerlerinin yasa dışı olmadığını ve sözleşmeyi ihlal etmediğini öne sürüyor. Filistin ise sözleşmeye 2 Nisan 2014 itibarıyla taraf olduğunu açıklamıştı.

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Cenevre anlaşması Filistin Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki

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