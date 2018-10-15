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Filistin’den Endonezya’ya destek teşekkürü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 10:58 | Son Güncelleme

Filistin’den Endonezya’ya destek teşekkürü

CAKARTA (AA) - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, desteklerinden dolayı Endonezya hükümetine teşekkürlerini iletti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Maliki ile Başkanlık Sarayı’nda bir araya geldi.

Görüşmede Filistin meselesinin tartışıldığı her yerde ve her zaman Endonezya’yı gördüğünü belirten Maliki, Endonezya’nın Filistin’e verdiği destekten dolayı Filistinlilerin duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Maliki, şu ana kadar verilen desteğe ilişkin de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Widodo ve Endonezya halkına teşekkür mesajını iletti.

Maliki ayrıca Endonezya Dışişleri Bakanlığının düzenlediği ve 17 Ekim’e kadar sürecek Filistin için Dayanışma Haftası çerçevesinde hafta sonu Bandung kenti ve başkent Cakarta’da yapılan yürüyüş ile diğer etkinliklere katıldı.

Görüşmeye eşlik eden Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ise yaptığı açıklamada, Endonezya’nın Filistin’e desteğinin sadece siyasi olmadığını özellikle Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) kapsamında da finansal desteği olduğunu kaydetti.

Bu arada Endonezya hükümeti, haziran ayında 2019-2020 dönemi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliğine seçilmesinin ardından göreve başladıklarında BMGK’de önceliklerinin Filistin meselesi olacağını belirtmişti.

Maliki’nin temasları kapsamında yarın da Marsudi ile iki görüşmede bulunması bekleniyor.

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