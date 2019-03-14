Filistinli gruplar, ABD'nin İsrail işgali altındaki Batı Şeria ile Golan Tepeleri ve yıllardır abluka altında olan Gazze Şeridi için "işgal altındaki" ifadesini kullanmamasına tepki gösterdi.

Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh yaptığı yazılı açıklamayla, ABD'nin söz konusu bölgeler için "işgal altındaki" sözcüğünü kullanmamasına tepki gösterdi.

Şeyh, açıklamasında "Filistin toprakları ve Golan işgal altında değil de nedir? İşgal sözcüğünün kullanılmamasından kasıt, bu bölgelerin İsrail'e ilhakı ise uluslararası meşruiyet nerede? İki devletli çözüm nerede?" ifadelerine yer verdi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığının, 1967'de işgal edilen topraklardan işgal altındaki sözcüğünü çıkarmasını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ebu Zuhri, bu tutumun ABD yönetiminin özünün bir yansıması olduğunu belirtti.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İşgal edilmiş topraklar ve Golan'dan 'işgal' sıfatının kaldırılması uluslararası hukuka hakarettir. Bu, Batı Şeria ve Golan'ı Yahudileştirmeyi ve yerleşim birimlerini genişletmeyi amaçlayan Siyonist proje yanlısı bir adımdır."