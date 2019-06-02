RAMALLAH (AA) - Filistin Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinin sonuçlarının İsrail için hiçbir endişe oluşturmadığını ve İsrail'in bu kararları hafife aldığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahalesi kınandı.

"İsrail, Yahudilere Mescid-i Aksa'da ibadet hakkı vermeye, Aksa'nın zaman ve mekan olarak bölünmesini Müslümanlara kabul ettirmeye çalışıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kurumlara, Kudüs ve kutsal değerlere karşı hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.

Bu oluşum ve kurumlardan, İsrail'i uluslararası kanunlara uymaya mecbur edecek adımlar atması istenilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Mekke'deki İİT zirvesinde Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yardım açıklamasının altına atılan imzalar daha kurumadan İsrail böyle bir hamlede bulundu. O, tüm Müslümanlara meydan okuyor ve aldıkları kararları görmezden geliyor, hafife alıyor. Bütün İslam alemine kararlarının bir önemi olmadığını söylüyor. Pratiğe baktığımızda da Mescid-i Aksa ve avlusunda yalnızca İsrail'in aldığı kararların uygulandığını görüyoruz."