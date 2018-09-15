RAMALLAH (AA) - Filistin'de Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerleriyle Mücadele Konseyi, İsrailli asker, subay ve kamyon ile buldozer sürücülerine, Filistinlilere yönelik işledikleri suçlar nedeniyle uluslararası dava açacağı uyarısı yaptı.

Konseyden yapılan açıklamada, İsrailli asker, subay ve kamyon ile buldozer sürücülerine, Doğu Kudüs'te yer alan Han el-Ahmer bölgesindeki yıkım kararı başta olmak üzere Filistinlilere yönelik ihlalleri nedeniyle savaş suçu işlemekten uluslararası mahkemelerde dava açılacağı kaydedildi.

- Yıkım kararıyla gündeme gelen Han el-Ahmer

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararının ardından temmuz ayı başında İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekibi Filistin'in farklı yerlerinden gönüllülerle bölge halkının direnişiyle karşılaşmıştı.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.