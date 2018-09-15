HABER

Filistin'den İsrail'e "uluslararası dava" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 01:41 | Son Güncelleme

Filistin'de Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerleriyle Mücadele Konseyi, İsrailli asker, subay ve kamyon ile buldozer sürücülerine "savaş suçu" işlemekten uluslararası dava açacağı uyarısında bulundu

RAMALLAH (AA) - Filistin'de Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerleriyle Mücadele Konseyi, İsrailli asker, subay ve kamyon ile buldozer sürücülerine, Filistinlilere yönelik işledikleri suçlar nedeniyle uluslararası dava açacağı uyarısı yaptı.

Konseyden yapılan açıklamada, İsrailli asker, subay ve kamyon ile buldozer sürücülerine, Doğu Kudüs'te yer alan Han el-Ahmer bölgesindeki yıkım kararı başta olmak üzere Filistinlilere yönelik ihlalleri nedeniyle savaş suçu işlemekten uluslararası mahkemelerde dava açılacağı kaydedildi.

- Yıkım kararıyla gündeme gelen Han el-Ahmer

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararının ardından temmuz ayı başında İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekibi Filistin'in farklı yerlerinden gönüllülerle bölge halkının direnişiyle karşılaşmıştı.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere de pazartesi günü yayımladığı ortak açıklamada, İsrail'e, Doğu Kudüs'ün kırsalında bulunan Filistinli Bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'de yıkımların başlatılması kararını gözden geçirmesini istemişti.

- İsrail'in E1 projesi

Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

PARTNER Bu miğfere paha biçilemiyor! Tam 2 bin 800 yıllık Bu miğfere paha biçilemiyor! Tam 2 bin 800 yıllık
Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındıSağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındı
Kilis'ten Hatay'a obüs sevkiyatı (3)Kilis'ten Hatay'a obüs sevkiyatı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil

En Çok Okunan Haberler

Yemen'in ünlü futbolcusu Mohammed al-Wadee hayatını kaybetti

Yemen'in ünlü futbolcusu Mohammed al-Wadee hayatını kaybetti

Galatasaray 4 - 1 Kasımpaşa

Galatasaray 4 - 1 Kasımpaşa

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Cenk Tosun'a rekor teklif!

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

İlginizi Çekebilir

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çankırı'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Çankırı'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındı

Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındı

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.