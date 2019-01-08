Filistin'den İsrail'e Yahudi yerleşim birimi tepkisi

RAMALLAH (AA) – Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde bulunan Efrat Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesi için bin 200 dönüm arazi tahsis etmesini kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail hükümeti, geri dönüşü olmayan yeni olaylar çıkarma konusunda zamanla yarışıyor." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu projenin "tehlikeli" bir adım olduğu vurgulanan açıklamada, Efrat Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesi ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), sorumluluklarını üstlenme ve yerleşim projelerinin durdurulması için derhal müdahale etme çağrısı yapıldı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Beytullahim'in güney kesimindeki Efrat Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesi için İsrail hükümetinin geçen ay İskan Bakanlığına bin 200 dönüm arazi tahsis ettiği belirtilmişti.

Genişletme projesi kapsamında Efrat Yahudi yerleşim birimi bünyesinde oluşturulacak yeni mahallenin Gush Etzion Yahudi yerleşim birimine bağlanacağı, böylece Beytullahim'in güney kesiminin tamamen yerleşim birimleriyle kuşatılacağı ifade edilmişti.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

