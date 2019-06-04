Filistin'den İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni konut kararına tepki

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te 800'den fazla yeni konut inşa etme kararına tepki gösterdi.

Iştiyye, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in uygulamalarının uluslararası hukuka, yasalara ve konsensüse aykırı olduğunu belirterek, uluslararası toplumu Tel Aviv yönetimine baskı yapmaya çağırdı.

Filistin Başbakanı, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletini tanıyan tüm ülkelerden, İsrail'in uyguladığı günlük siyasetlerle yok etmeye çalıştığı "iki devletli çözüme" sahip çıkmalarını istedi.

Iştiyye ayrıca, İsrail'in Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak etme yönündeki tehditlerine de dikkati çekti.

İsrail Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamayla Doğu Kudüs'te 805 yeni konut inşası için ihale açıldığını duyurmuştu. Yeni konutların Doğu Kudüs'teki "Ramot" ve "Pisgat Ze'ev" yerleşim birimlerinde inşa edileceği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da nisan ayında "Kanal12" televizyonuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etme planını ABD yönetimi ile koordineli şekilde yapacağını ifade etmişti.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

