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Filistin'den İsrail'in Gazze'ye saldırılarını önleme girişimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 23:35 | Son Güncelleme

Filistin yönetimi, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarının, Arap Birliği, BMGK, UCM ve BM İnsan Hakları Konseyi seviyesinde ele alınması için girişimlerde bulunacak

Filistin yönetimi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını önlemek için bölgesel ve uluslararası düzeyde bazı adımlar atmayı planlıyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Arap Birliği ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) temsilcilerinden, "İsrail'in Gazze'ye saldırılarının tartışılacağı" olağanüstü toplantı düzenlenmesi önerisinde bulunmalarını istedi.

Hollanda'daki Filistin temsilciliğinden İsrail'in saldırılarına ilişkin acilen Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayette bulunulmasını talep eden Maliki, BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki Filistin temsilciliğinden de "İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sivilleri ve meskun mahalleri hedef almasını kınamak" için konseyin harekete geçirilmesi yönünde çalışmasını talep etti.

Filistin halkını korumak için alınabilecek önlemler konusunda Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmalarının devam ettiği ifade edilen haberde, Maliki'nin Gazze'yi hedef alan son saldırılara ilişkin dünya genelinde mevkidaşlarına mektup göndereceği aktarıldı.

- İsrail'in Gazze'ye saldırıları

İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli şehit olmuş, 25 Filistinli yaralanmıştı. Gazze'deki Filistinli grupların attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi ölmüştü.

Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından bu akşam Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.
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- İsrail askerlerinin Gazze'ye sızması gerginliğin fitilini ateşledi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içlerine giren İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü.

Ertesi gün Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil

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