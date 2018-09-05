Filistin'den İsrail'in Han el-Ahmer'deki yıkım kararlarına tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail Yüksek Mahkemesi'nin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kırsalında bulunan Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'de yıkımların başlatılması yönündeki kararına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail mahkemesinin Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmesi kınandı.

"Karar, Yüksek Mahkemenin İsrail'in işgal sisteminin bir parçası olduğunun yeni bir delili." ifadelerine yer verilen açıklamada, uluslararası kanunlarla uyuşmayan bu kararın, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) için yeterli bir delil olduğu belirtilerek, UCM'den incelemelerini tamamlaması ve İsrail'in işlediği suçlara karşı resmi soruşturma başlatması talep edildi.

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed et-Temimi de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail mahkemesinin kararının, "savaş suçu" niteliğinde olduğunu, insan haklarıyla ilgili uluslararası kanunlara ve sözleşmelere aykırı olduğunu vurguladı.