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Filistin'den İsrail'in Han el-Ahmer'deki yıkım kararlarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:13 | Son Güncelleme

Filistin Dışişleri Bakanlığı: "Karar, Yüksek Mahkemenin İsrail'in işgal sisteminin bir parçası olduğunun yeni bir delili"

Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail Yüksek Mahkemesi'nin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kırsalında bulunan Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'de yıkımların başlatılması yönündeki kararına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail mahkemesinin Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmesi kınandı.

"Karar, Yüksek Mahkemenin İsrail'in işgal sisteminin bir parçası olduğunun yeni bir delili." ifadelerine yer verilen açıklamada, uluslararası kanunlarla uyuşmayan bu kararın, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) için yeterli bir delil olduğu belirtilerek, UCM'den incelemelerini tamamlaması ve İsrail'in işlediği suçlara karşı resmi soruşturma başlatması talep edildi.

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed et-Temimi de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail mahkemesinin kararının, "savaş suçu" niteliğinde olduğunu, insan haklarıyla ilgili uluslararası kanunlara ve sözleşmelere aykırı olduğunu vurguladı.

Temimi, bunların İsrail hükümetinin Han el-Ahmer'in boşaltılması ve yıkılmasındaki planlarını gizlemek için dünya kamuoyunu yanıltmak amacıyla kullanıldığı siyasi bir karar olduğuna dikkati çekti.

İsrail Yüksek Mahkemesi bu sabah Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

- Yıkım kararıyla gündeme gelen Han el-Ahmer

İsrail Yüksek Mahkemesi mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararının ardından temmuz ayı başında İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekibi Filistin'in farklı bölgelerinden gelen gönüllülerle bölge halkının direnişiyle karşılaşmıştı.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

- İsrail'in E1 projesi

Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Han el-Ahmer israil

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