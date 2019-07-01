Filistin'den İsrail'in Mescid-i Aksa çevresindeki kazı çalışmalarına ilişkin uyarı

İsrail makamları, dün, Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu'ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif'in Burak Duvarı'na çıkan bir tünelin açılışını gerçekleştirmişti.

"Filistin yönetimi, İsrail makamlarının Silvan'dan Mescid-i Aksa'ya ulaşan bir tünel açması ve buralarda kazı çalışmaları yürütmesinin oluşturduğu tehlikelere karşı mücadele etmek üzere Ürdün ile iletişim halindedir."

Öte yandan Abbas'ın İslam Dünyasıyla İlişkiler ve Dini İşlerden Sorumlu Danışmanı Şeyh Mahmud el-Habbaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nden Ağlama (Burak) Duvarı'na çıkan bir tünel açmasına ilişkin, şunları söyledi:

Filistin yönetiminden yapılan yazılı açıklamada Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İslami İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği ile koordineli bir şekilde, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak Mescid-i Aksa çevresinde gerçekleştirdiği ihlallere karşı mücadele etme talimatı verdiği belirtildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen açılış törenine ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile çok sayıda İsrailli milletvekili ve bakan katılmıştı.

Söz konusu tünel, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'nın çevresi başta olmak üzere Yahudilerce "Davud’un Şehri" olarak nitelendirilen Silvan Mahallesi ile Doğu Kudüs'ün tamamında turistik projeler ve arkeolojik kazıları öngören "Shalem" projesinin bir parçası.

Filistinliler ise Doğu Kudüs'ün kurulacak Filistin devletinin başkenti olduğu yönündeki taleplerine bağlılıklarını sürdürerek, İsrail'in Yahudileştirme politikaları çerçevesinde Doğu Kudüs'ün Müslüman Arap kimliğini değiştirmeye çalıştığını belirtiyor.

Üst düzey Amerikalı yetkililerin Silvan'daki törene katılma kararı ise Amerikan yönetimi tarafından İsrail’in Doğu Kudüs'teki egemenliğini tanımak için atılan bir başka adım olarak değerlendiriliyor.

İsrail, Mescid-i Aksa’nın Miladi 70’te Romalılar tarafından yıkılan İkinci Tapınağın (Süleyman Mabedi) alanının üzerine kurulduğunu belirterek çevresinde kazı çalışmaları yürütüyor.

