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Filistin'den "Kudüs surlarının yıkılması çağrısına" tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 17:07 | Son Güncelleme

Filistin'den "Kudüs surlarının yıkılması çağrısına" tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'ndeki meclis üyelerinden Arieh King'in "Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen surların bir kısmının yıkılması" çağrısına tepki gösterdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu çağrının, Kudüs ve çevresindeki Yahudileştirme savaşının tırmanışını temsil ettiği belirtildi.

İslam dünyasının Kudüs'ün surlarının yıkılması çağrısıyla "ciddiyetle ilgilenmeleri" istenen açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e (BM) İsrail'in planlarını durdurmak için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'ndeki meclis üyesi King, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımla, Kudüs surlarının bir kısmının yıkılması çağrısında bulunmuştu.

Filistinliler, Yahudi yerleşim gruplarını ve İsrail'in Kudüs belediyesini kenti Yahudileştirme kampanyası yürütmekle suçluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Kudüs surlar

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