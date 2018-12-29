Filistin'den Mescid-i Aksa için uluslararası komisyon talebi

RAMALLAH (AA) - Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın altında ve çevresinde yaptığı kazılar için uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını talep etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın altında, çevresinde ve Silvan beldesindeki kazılar ve tünellerin araştırılıp planların ortaya çıkarılması için uluslararası soruşturma komisyonu oluşturulmasını istedi.

İsrail'in evlerde tadilata veya yeni ev inşa edilmesine izin vermemesi nedeniyle Filistinlilerin kalabalık aileler şeklinde yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, bu kazıların ve tünellerin tehlikeleri ve sonuçları konusunda uyarı yapıldı.

Açıklamada, söz konusu kazıların Filistinlilerin evlerinde büyük çatlaklar oluşturarak, İsrail belediyesi tarafından "yaşamaya elverişli olmayışı" gerekçesiyle zorla boşaltılmasına ve halkın göç ettirilmesine zemin hazırlanması için yapıldığı vurgulandı.

Bu uygulamanın İsrail tarafından Filistinlilere yapılan sistematik ve geniş çaplı etnik temizlik olduğu kaydedildi.