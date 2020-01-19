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  4. Filistinden, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin durdurulması için çağrı

Filistinden, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin durdurulması için çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 21:05 | Son Güncelleme

Filistinden, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin durdurulması için çağrı

Filistin Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin durdurulması için Arap ve İslam dünyasına ciddi duruş sergileme çağrısı yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünün garanti altına alınması için Arap-İslam dünyasının tüm uluslararası düzeylerde ciddi bir duruş sergilemesi talep edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail makamlarının, Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye 1 hafta Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirmesinin insan hakları ilkelerinin ihlali ve kutsal mekanlar ile bu mekanların himayesinden sorumlu kurumların işlerine müdahale anlamına geldiği kaydedildi.

İsrail'in, Mescid-i Aksa'yı kontrol altına alabilmek için Müslümanların buraya girmesine engel olmaya çalıştığına değinilen açıklamada, işgal altındaki Kudüs'ün pek çok kentinde vatandaşlara, dükkanlarının basılması ve kontrol noktaları aracılığıyla baskı uygulandığına işaret edildi.

İsrail makamları, Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Harem-i Şerif'e bir hafta giriş yasağı getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Dışişleri Bakanlığı israil

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