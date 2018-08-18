Filistin'den Mescid-i Aksa'yı kapatan İsrail'e tepki

RAMALLAH (AA) - Filistin hükümeti, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatması ve etrafındaki Filistinlileri kovuşturmasını "din temelli bir savaşın önünü açmak" olarak nitelendirdi.
Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, yayımladığı açıklamada, "Mescid-i Aksa'nın kapatılması ve etrafındaki Filistinlilerin kovuşturulması, işgalin bizi sürüklediği, kültür ve geleneğimizin reddettiği din temelli bir savaşın önünü açar." ifadesini kullandı.
İsrail'i özellikle Mescid-i Aksa'ya saldırganlık üzerinden işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni bir gerilimin tehlikesi konusunda uyaran Mahmud, Mescid-i Aksa'nın, İslam ve Hristiyanlığa ait kutsalların ihlal edilmesini Filistin halkının kabul etmeyeceğini vurguladı.
Mahmud ayrıca Kudüs ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarındaki durumdan tamamen İsrail hükümeti ile ABD Başkanı Donald Trump'ın sorumlu olduğuna dikkati çekti.
İsrail polisi, dünkü bıçaklı saldırı girişimi üzerine ikindi namazından sonra Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı. İsrail polisinin Harem-i Şerif’i Müslümanların ibadetine kapatması üzerine, yüzlerce Filistinli akşam namazını Mescid-i Aksa'nın Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda eda etmiş ancak yatsı namazını yine bu kapıda kılmak isteyen göstericiler, İsrail polisinin müdahalesiyle karşılaşmıştı.
İsrail polisleri, son bir ay içinde iki kez Mescid-i Aksa'yı boşaltarak kapılarını Müslümanların ibadetine kapattı.
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