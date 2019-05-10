Filistin'den ''para, teslim olmamızı isteyen bir barış planını kabul ettiremez'' açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el- Maliki, Trump yönetiminin uzun süredir beklenen Orta Doğu barış planına ilişkin ''ABD yönetiminin girişimleri barış çabaları olarak nitelendirilemez. Bu girişimler barış planı değil teslim olma koşulları. Para, hiçbir şekilde bu planı kabul ettiremez.'' dedi.

Maliki, BM Genel Merkezi'nde Endonezya, Güney Afrika ve Kuveyt tarafından düzenlenen İsrail'in işgali ettiği Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerinin görüşüldüğü toplantıda konuştu.

''C Bölgesi''nin Batı Şeria'nın yüzde 60'ına karşılık geldiğini ancak Filistinlilerin sadece yüzde birden daha az bir alanı kullanmalarına izin verildiğini ifade eden Maliki, Doğu Kudüs'ün ise sadece yüzde 13'ünün Filistin bölgesi olduğunu belirtti.

Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Filistin topraklarında 600 binden fazla İsrailli yerleşimcinin olduğunu söyleyen Maliki, İsrail'in işgal ettiği yerleri ilhak etme amacı güttüğünü kaydetti.

Maliki sözlerini şöyle sürdürdü:

''Sık sık İsrail'in güvenliğinden bahsedildiğini duyuyoruz ama savaş uçakları, tanklar ve nükleer silahlara sahip olan da İsrail. Peki ya işgal altında korumaya muhtaç Filistinlilerin güvenliği ne olacak? Denetlenmeyen bir sömürgenin askeri gücünün insafına kalmış olmaktan daha büyük bir tehlike olabilir mi?