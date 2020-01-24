HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Filistin'den reddedilen "Yüzyılın Anlaşması" planına ilişkin uyarı

Filistin'den reddedilen "Yüzyılın Anlaşması" planına ilişkin uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 02:05 | Son Güncelleme

Filistin'den reddedilen "Yüzyılın Anlaşması" planına ilişkin uyarı

RAMALLAH (AA) - Filistin Cumhurbaşkanlığı, Yüzyılın Anlaşması'nın reddedilen haliyle yayınlanmaması konusunda uyarıda bulundu.

Filistin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, Yüzyılın Anlaşması'nın reddedilen bu şekliyle ilan edilmesi durumunda Filistin yönetiminin yasal hakların korunması için gerekli icraatları yerine getireceği tehdidinde bulundu.

Açıklamada "Bir işgal yönetimi olarak İsrail'den kırmızı çizgileri aşması konusunda tüm sorumluluklarını almasını istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

"İsrail 12" ve "İsrail 13" kanalları ismini vermek istemediği ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde, Beyaz Sarayı'ın 24 saat içinde Yüzyılın Anlaşması'na ilişkin ayrıntılı açıklama yapacağını duyurmuştu.

Öte yandan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazim Kasım yazılı açıklamasında, söz konusu anlaşmaya ilişkin duyurunun ABD seçimleri öncesinde yapılacak olmasına dikkati çekti.

"Bu Yüzyılın Anlaşması'nın geçirilmesine dair tüm çabalar, halkımızın dik duruşu ve direnişinin karşısında parçalanacaktır." ifadesini kullanan Kasım, Filistin halkının kendi geleceğini kendisinin belirleyeceğini vurguladı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

İsrail'de bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!
Bakan Soylu, Isparta'da taziye ziyaretinde bulunduBakan Soylu, Isparta'da taziye ziyaretinde bulundu
Evinde çıkan yangında öldüEvinde çıkan yangında öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Hamas Hareketi israil Yüzyılın Antlaşması

En Çok Okunan Haberler

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da iki farklı noktada orman yangını

Adana'da iki farklı noktada orman yangını

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Kayıp Kader Buse’nin anne ve babasından ‘Gelmesin 24 Ocak’ paylaşımı

Ailesinin paylaşımı yürek dağladı!

Arkasında Prens Selman'ın olduğu iddia edilmişti! Amazonun kurucusunun hacklenmesi olayında yeni gelişme

Dünyayı sarsan iddiada yeni gelişme!

Giresun'da korkunç kaza! Evli çift hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Evli çift hayatını kaybetti

Poşetini tepsisini alan kaymaya koştu

Poşetini tepsisini alan kaymaya koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.