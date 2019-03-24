Filistin'den Romanya ve Honduras'a Kudüs tepkisi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Romanya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma, Honduras'ın Kudüs'te diplomatik misyon açma kararına tepki gösterdi.

Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, "Romanya ve Honduras kararları, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini ve dünyadaki aşırı sağcıları razı etmek için bölgeyi ateşe vermeye katkı sağlayan terk taraflı ve yasa dışı adımdır. Bu, İsrailli aşırı sağcıların, uluslararası hukuka ve yasalara aykırı ihlallerini sürdürmesine teşvik ediyor. " ifadesini kullandı.

Bunların Filistin halkına çözümlerin dayatılması ve hukukun üstünlüğü pahasına aşırıcılık dilinin kullanılması silsilesini tamamlayıcı adımlar olduğuna işaret eden Ureykat, şunları kaydetti:

"Bu adımlar bölgede barış, güvenlik ve istikrar için kalan fırsatları da ortadan kaldıracak. Bu ülkeler (Romanya ve Honduras) Filistin halkının uluslararası forumlardaki haklarına aykırı bir tutum sergiliyor ve uluslararası hukuka aykırı kararlar alıyor. Bunları düzeltmenin, uluslararası hukuka dönmenin zamanı geldi."