HABER

Filistin'den Trump yönetimine barış planı eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 00:09 | Son Güncelleme

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur: - "Bu planın aslında uygulandığını görüyoruz. Kudüs (ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması) uygulandı. Filistinli mülteciler, UNRWA Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington'daki ofisinin kapatılması. Her şey ortaya çıkıyor. Hala barış planını görmeyi bekleyenler ağacın altına koyulmuş Noel hediyesi mi bekliyor''

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Trump yönetiminin uzun süredir beklenen Ortadoğu barış planının; Kudüs, Filistinli mülteciler, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) desteği kesme gibi kararlarla aslında uygulanmaya başladığını söyledi.

Mansur, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin sorunun çözümüne ilişkin barış planı hakkında değerlendirmede bulundu.

Filistinli Temsilci Mansur, ''Bu planın aslında uygulandığını görüyoruz. Kudüs (ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması) uygulandı. Filistinli mülteciler, UNRWA Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington'daki ofisinin kapatılması. Her şey ortaya çıkıyor. Hala barış planını görmeyi bekleyenler ağacın altına koyulmuş Noel hediyesi mi bekliyor.'' eleştirisinde bulundu.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise Trump yönetiminin İsrail-Filistin barış planını 2019'un başında açıklamasını beklediklerini söylemişti.

Bakan Ziya Selçuk: Böyle bir liderlikle eğitimde çok güzel çözümler üretirizBakan Ziya Selçuk: Böyle bir liderlikle eğitimde çok güzel çözümler üretiriz
Ergene'de fırtına, kaymakamlık binasının çatısını uçurduErgene'de fırtına, kaymakamlık binasının çatısını uçurdu
Ziya Selçuk: Ankara’dan talimatla yürüyecek iş değilZiya Selçuk: Ankara’dan talimatla yürüyecek iş değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD barış planı Filistin israil

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlı Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapıyor!

Erdoğan'dan G-20 öncesi flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Ankara’dan talimatla yürüyecek iş değil

Ziya Selçuk: Ankara’dan talimatla yürüyecek iş değil

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki göçükten bir acı haber daha!

Gebze'deki göçükten bir acı haber daha!

Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ 28 Kasım Şans Topu sonuçları sorgula

Büyük ikramiye ikiye bölündü!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Kasım Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sendika başkanına silahlı saldırı

Sendika başkanına silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.