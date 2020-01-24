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Filistin'den, Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması'nı Filistinlilerle görüştük" açıklamasına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

Filistin'den, Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması'nı Filistinlilerle görüştük" açıklamasına yalanlama

Filistin Devlet Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" konusunda "Filistinlilerle de kısaca görüştüm" açıklamasını yalanladı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada Trump'ın söz konusu iddialarına cevap verdi.

"ABD yönetimiyle plan hakkında ne kısa ne uzun hiçbir şekilde görüşme olmadı." diyen Ebu Rudeyne, "Filistin'in tutumu açıktır. Filistin, Trump'ın; Kudüs, diğer konular ve 'Yüzyılın anlaşması' ile ilgili tüm kararlarını reddediyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'a 28 Ocak Salı günü gerçekleştireceği ziyaretten önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurmuştu.

Trump, "Bu ziyaretten kısa bir süre önce bu planı açıklayacağız. Filistinlilerle de kısaca görüştüm. Fakat zaman içinde onlarla da konuşacağız. Anlaşmada Filistinlilere birçok teşvik sunuluyor. İlk başta olumsuz tepki vereceklerine eminim fakat bu anlaşma onlar için aslında çok olumlu." demişti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

İsrail'de bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
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