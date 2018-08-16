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Filistin'den Türkiye'ye destek açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 10:40 | Son Güncelleme

Türkiye'deki üniversitelerden mezun Filistinlilerin kurduğu Türkiye Mezunları Derneği: "Türkiye ekonomisine yapılan haksız saldırıyı kınıyoruz. Türk halkı ve ekonomisinin yanındayız"

KUDÜS (AA) - Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden mezun Filistinlilerin kurduğu Türkiye Mezunları Derneği, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınadı.

Türkiye Mezunları Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde Türkiye ekonomisine yapılan haksız saldırıyı kınıyoruz. Türk halkı ve ekonomisinin yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin menfur bir saldırıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye ekonomisi güçlü, sağlam bir ekonomidir ve bu menfur saldırıyı İslam ümmetinin ve özgür dünyanın yardımıyla boşa çıkaracaktır."

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Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin Türkiye Mezunları Derneği

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