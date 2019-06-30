Filistin'e bağlı Kudüs İşleri Bakanı serbest bırakıldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçlerince gözaltına alınan Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi serbest bırakıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Hedmi'nin avukatı Muhammed Cabara, İsrail polisince bu sabah Doğu Kudüs'teki evinde gözaltına alınan müvekkilinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Cabara, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın salı günü Mescid-i Aksa'ya yaptığı ziyaret sırasında müvekkilinin de hazır bulunduğunu ve bu nedenle Hedmi'nin İsrail'deki sağ grupların baskısı sebebiyle gözaltına alındığını belirtti.

Resmi temaslarda bulunmak için geçen hafta İsrail ve Filistin'e gelen Pinera, 25 Haziran'da Harem-i Şerif'e ziyarette bulunmuş, ziyarette Şili Devlet Başkanına Hedmi'nin de aralarında olduğu bazı Filistinli yetkililer eşlik etmişti.

Mescid-i Aksa ziyareti sırasında Filistinli yetkililerin Pinera'ya eşlik etmesi İsrail'i rahatsız etmiş ve Şili'nin Tel Aviv Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrılarak "protokol kurullarının" çiğnendiği iddiasıyla kınanmıştı.

