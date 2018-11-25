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Filistin'e iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 11:27 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce Filistin'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce Filistin'de iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) iş birliğinde verilen eğitimlere, Filistin Çalışma Bakanlığı müfettişliği ile Filistin Sanayiciler Federasyonundaki İSG profesyonelleri katıldı.

Katılımcılara, risk değerlendirmesi, iş ekipmanları, acil durum, iş hijyeni ile fiziksel ve kimyasal faktörler konularında eğitim verildi.

Eğitim programı kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM) Başkanı Erol Tekçe başkanlığındaki heyet, Filistin Çalışma Bakanlığını ziyaret etti.

Ziyarette, Filistin Çalışma Bakan Yardımcısı Samer Salameh, Türkiye'nin İSG konusunda Filistin'e verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve desteklerin artarak devam etmesini beklediklerini kaydetti.

İSGÜM Başkanı Erol Tekçe'de eğitim sayesinde Filistin ile ilk resmi çalışma temaslarının faydalı şekilde gerçekleştiğini belirterek, ziyaretle ülkenin iş sağlığı ve güvenliği profilinin incelendiğini, yapılacak iş birlikleri için bilgi altyapısı oluşturulduğunu ve yürütülebilecek projeler hakkında ayrıntılı görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Tekçe başkanlığındaki heyet daha sonra TİKA Koordinasyon Ofisi, İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin Ofisi, Filistin Sosyal Güvenlik Kurumu, Filistin Politeknik Üniversitesi ve İSG merkezi ile bazı sektördeki işletmelere ziyaretlerde bulundu.

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Filistin İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

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