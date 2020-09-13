Filistin'e Türkiye ve İran'dan destek

Her iki ülke de Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını kınadı.Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından İsrail ile ilişkilerini normalleştirme adımları atan Bahreyn'e Filistin'in yanı sıra Türkiye ve İran'dan da tepki geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada, Bahreyn hükümetinin bu anlaşma ile "İsrail suçlarının işbirlikçisi" durumuna geldiği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in "İslam dünyasının ve bölgenin güvenliği açısından sürekli bir tehdit" olduğu belirtildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Söz konusu adım, Filistin davasının savunulması çabalarına yeni bir darbe vuracak ve İsrail'i, Filistin'e yönelik gayri meşru uygulamalarını ve Filistin topraklarındaki işgali kalıcı hale getirmeye yönelik girişimlerini sürdürme konusunda daha da cesaretlendirecektir" ifadeleri kullanıldı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Bahreyn-İsrail normalleşme anlaşmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Arapların omurgasına ve ortak Arap çalışmasına vurulan bu darbe, İsrail'e ve onun koruyucusuna hizmet etmek anlamına gelmektedir" ifadelerini kullanmıştı.