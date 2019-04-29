"Filistin'i devlet olarak tanıdığımız için gurur duyuyorum"

STOCKHOLM (AA) - İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, ''Hükümet olarak Filistin'i 2014 yılında bağımsız bir devlet olarak tanıdığımız karardan gurur duyuyorum.'' dedi.

Wallström, ülkenin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, hükümetinin Filistin için yaptıklarından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Filistin'i devlet olarak tanımaktan hiç pişman olmadığını belirten Wallström, "Hükümet olarak Filistin'i 2014 yılında bağımsız bir devlet olarak tanıdığımız karardan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Wallström, Filistin'i desteklemeye devam edeceklerinin altını çizerek "Biz 2014'te Filistin'i tanıma kararı aldıktan sonra birçok ülke de bizi takip etti. Bu da Filistin'i doğru zamanda tanıdığımızı gösteriyor. Filistin'i desteklemeye devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

İsrail'in bu politikalar nedeniyle İsveç'e sert tepki gösterdiğini anımsatan Wallström, ''Bana İsrail'e gelme deseler de İsrail ile İsveç arasında sorunların çözümü hakkında diyalog devam ediyor." dedi.

