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Filistin'in bağımsızlık ilanının 30. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 14:46 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Melbourne kentinde, Filistin'in bağımsızlık ilanının 30. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yapıldı

MELBOURNE (AA) - Filistin'in bağımsızlık ilanının 30. yıl dönümü Avustralya'nın Melbourne kentinde kutlandı.

Melbourne Federasyon Meydanı'nda Avustralya Filistin Savunma Ağı (APAN) tarafından düzenlenen programa kentte yaşayan Filistinlilerin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve farklı etnik kökenlerden Avustralyalılar katıldı.

Kutlama programı kapsamında meydandaki göndere 8 Filistin bayrağı çekildi.

Kutlamaların organizasyonunu üstlenenlerden Sara Adnan Abdulhamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin bağımsızlığını Melbourne kent merkezindeki göndere çekilen bayraklar altında kutlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Birlikte şarkılar söyleyip, halaylar çekerek güzel bir gün geçirdiklerini dile getiren Abdulhamid, "Bugün en güzel günümüzü birlikte kutluyoruz. Gençlerimizle, Filistin kimliğimizi, fikirlerimizi ve hikayelerimizi paylaşıyoruz, şarkılar ve şiirler söylüyoruz, birlikte eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Scott Morrison'un geçen ay yaptığı Avustralya Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı düşündükleri yönündeki açıklamalarını hatırlatan Abdulhamid, "Avustralya Başbakanı'nın yakın zamandaki yorumunu kınıyoruz. Bugün ve her zaman herkesin Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanımasını istiyoruz." dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 15 Kasım 1988'de Cezayir'de Filistin devletinin kurulduğunu dünyaya ilan etmişti.

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Avustralya Filistin Milli Günü Melbourne

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