Filistin'in başmüzakerecisi Erekat hayatını kaybetti

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin'in barış görüşmelerindeki başmüzakerecisi Saeb Erekat, üç haftadır yoğun bakımda tedavi gördüğü koronavirüs hastalığına yenik düştü.

Kudüs'teki Hadassah hastanesinde 65 yaşında yaşamını yitiren Erekat yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyordu. Erekat, üç yıl önce gerçekleştirilen akciğer nakli nedeniyle koronavirüs salgınında ağır risk grubunda yer alıyordu.

İki devletli çözümün savunucularındandı

Filistin lideri Yaser Arafat ve ardından halefi Mahmud Abbas'ın en yakınındaki isimler arasında yer alan Erekat, 1991 yılındaki Madrid Konferansı'ndan bu yana İsrail ile Filistinliler arasında yürütülen tüm barış görüşmelerinde aktif rol oynamıştı. 1993'te İsrail ve Filistin arasında Oslo’da imzalanan anlaşmanın mimarlarından biri olarak bilinen Erekat, İsrail ile iki devletli çözümün ateşli savunucularındandı.

Filistin'de yas

Filistin Özerk Yönetim Konseyi Başkanı Mahmud Abbas, Erekat'ın ölümünü "Filistin ve halkımız için büyük bir kayıp" diye nitelendirerek "Özellikle de Filistin davasının karşı karşıya bulunduğu zor koşullar ışığında onu kaybetmekten derin üzüntü duyuyoruz" dedi. Abbas, Erekat'ın ölümü nedeniyle Filistin'de bayrakların üç gün boyunca yarıya indirileceğini açıkladı.

2000'li yıllarda barış görüşmeleri sırasında İsrail Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Tsipi Livni de Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımlayarak Erekat'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve "Özlenecek" dedi.

1955 yılında Kudüs'te doğan Saeb Erekat evli ve dört çocuk babasıydı.

DW/TY,BK

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