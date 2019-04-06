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"Filistin'in bölünmüşlüğü İsrail'in yararına"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 02:30 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze ve Batı Şeria'nın ayrı birer yapı olmasının ülkesi için kötü bir durum olmadığını söyledi

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a kesinlikle verilmeyeceğini belirtti.

Israel Hayom gazetesine konuşan Netanyahu, Gazze ve Batı Şeria'nın ayrı birer yapı olmasının İsrail için kötü bir durum olmadığını söyledi.

"Gazze Şeridi için gerçek tercihin işgal edilmesi ve yönetilmesi" olduğunu dile getiren Netanyahu, Gazze'nin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a kesinlikle teslim edilmeyeceğini vurguladı.

Netanyahu, Mahmud Abbas'ın Gazze'ye yaptığı ödemelerde ısrarla kesintiler yapmasındaki hedefin orayı ateşlemek olduğunu, Katar'dan Gazze'ye gelen finans desteğiyle uygulanan ablukanın hafifletildiğini böylece Abbas'ın finansı kesmeyle elde etmeyi planladığı durumun engellendiğini kaydetti.

Filistin yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise Netanyahu'nun açıklamalarının kabul edilemez olduğu ifade edilerek bununla bölünmüşlüğün devamının sağlanmak istendiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binyamin Netanyahu Batı Şeria Gazze israil

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