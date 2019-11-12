Filistin'in efsane lideri Arafat Senegal'de anıldı

Filistin'in efsane lideri Yasir Arafat, ölümünün 15'inci yılında Senegal'de anıldı.

Filistin Dakar Büyükelçiliğince Rönesans Anıtı Sergi Salonu'nda düzenlenen anma törenine Senegal Kültür Bakanı Abdoulaye Diop, eski Başbakan Abduol Mbaye ile yabancı ülkelerin temsilcileri katıldı.

Bakan Diop yaptığı konuşmada, Yasir Arafat'ın yürüttüğü mücadele ve gösterdiği çaba sayesinde Senegal-Filistin ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını söyledi.

- "Arafat'ın mücadelesi bir kahramanın nasıl ebedi olacağını gençlere gösteriyor"

"Senegal ve Filistin halkları arasındaki dostluk inanç ve barış üzerine kurulu uzun yıllara dayanan bir dostluktur." diyen Diop, salonda sergilenen Arafat'ın hayatının çeşitli dönemlerine ait fotoğrafların onun mücadelesini ne şartlar altında geçirdiğinin en güzel özeti olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Diop, "Yasir Arafat'ın hayatı ve mücadelesi bir kahramanın nasıl ebedi olacağını gençlere en iyi gösteren örneklerden biridir." ifadesini kullandı.

Filistin'in Dakar Büyükelçisi Safwat Ibraghit de Arafat'ın hayatının Filistin mücadelesinde uzun bir bölümü kapsadığını ifade etti.