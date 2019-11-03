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Filistin'in Kudüs Bakanı serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 17:42 | Son Güncelleme

Filistin'in Kudüs Bakanı serbest bırakıldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi serbest bırakıldı.

Yerel kaynaklar, İsrail polisi ve istihbarat elemanlarından oluşan bir grup tarafından Doğu Kudüs'teki evinden alınan Hedmi'nin yaklaşık 6 saat süren gözaltının ardından serbest bırakıldığını belirtti.

Öte yandan İsrail makamları Hedmi'nin gözaltına alınma nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

Bakan Hedmi, bu sabah erken saatlerde Doğu Kudüs'teki evine yapılan baskının ardından gözaltına alınmıştı.

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Doğu Kudüs Filistin gözaltı israil

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