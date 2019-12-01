HABER

"Filistin'in Nabzı Durdurulamayacak" konferansının sonuç bildirgesi açıklandı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 19:10 | Son Güncelleme

"Uluslararası sözleşmeler uyarınca çatışma bölgelerinde sağlanan sağlık programlarının kalitesini artırma ve sağlık hizmetlerini iyileştirme amaçlı program ve girişimlere öncelik verilecek. Tüm boyutlarıyla yaşam kalitesini arttırmak amacıyla ortak vizyonlar oluşturmaya çalışılacak"

İSTANBUL (AA) - Medics World Wide'ın (Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği) ikinci kez düzenlediği uluslararası "Filistin'in Nabzı Durdurulamayacak" konferansının sonuç bildirgesi açıklandı.

MEDICS Worldwide Uluslararasi Tıbbi Yardım Derneği, Türk Kızılay'ın katkıları ve AID, Sağlık Sen, Sağlık Medeniyet, Gazze Destek Derneği ve Al Baraka Derneği paydaşlığında "Filistin'in nabzı durdurulamayacak" sloganıyla İstanbul’da düzenlenen sağlık forumu sonuç bildirgesinde, Filistin'deki sağlık hizmetlerinin hız kazanması ve işlevsel hale gelmesi için bir dizi karar alındığı belirtildi.

Uluslararası sözleşmeler uyarınca çatışma bölgelerinde sağlanan sağlık programlarının kalitesini artırmak ve sağlık hizmetlerini iyileştirme amaçlı program ve girişimlere öncelik verileceğine vurgulanan bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Tüm boyutlarıyla yaşam kalitesini arttırmak amacıyla ortak vizyonlar oluşturmaya çalışılacak. Çatışmalardan mağdur olan ve yaralanan mültecilerin hizmetinde ortak çalışmalar yapılacak. Öncelikle zor insani koşullarda yaşayan Filistinli hasta ve yaralılara sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan tıbbi cihazların ve sağlık sarf malzemelerinin temin edilmesi sağlanacak. Hasta ve yaralıların sürdürülebilir şekilde tedavi edilmesi için Filistin'de tıbbi personelin eğitimi ve gelişimi için katkı sağlanacak. Filistinli doktor adaylarının doğru uzmanlık alanlarında eğitim görmeleri sağlanacak."

- "Medya, sosyal medya kampanyaları yapılacak"

Bildirgede, medya, sosyal ve dijital medya aktivistlerine, Filistin'in insani ve sağlık sorunlarına daha fazla önem göstermeleri, mevcut durum ile ilgili kamuoyu oluşturulmasına katkı sağlamaları için sosyal medya projeleri geliştirileceğine değinilerek, "Filisin'deki gerçek olanlar kamuoyu ile paylaşılarak, insan onuruna saygı ve insanı çalışmanın odağı temalı medya, sosyal medya kampanyaları yapılacak." ifadesi kullanıldı.

Bildirgede, Medics Worldwide yönetimi tarafından, uluslararası konferansın hazırlıkları sırasında birçok konuda kolaylık sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk vatandaşlarına konukseverliklerinden dolayı teşekkür edilerek "Konferansın Filistin sağlık çalışmalarının ilerletilmesine bir katkı sağlamasını ve yaralı ve hastaların hayat kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamasını ümit ediyoruz." temennisinde bulunuldu.

"17 Kasım 2020 tarihinde Abu Dabi'de yapılacak olan İslam ülkeleri Sağlık Bakanları Toplantısı'nda, bu alanla ilgilenen herkesle ortaklık ve iş birliğini güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." açıklamasına yer verilen bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Konferansın sonunda, Medics'in lansmanını duyurduğu 13 yıldır kuşatma altında olan Gazze Şeridi'ndeki hasta ve yaralıların acılarını hafifletmek için sağlanan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini ıslah etme girişimine tüm katılımcıları ve bizimle etkileşim kurmak isteyen herkesi davet ediyoruz
Size ve sizinle birlikte anlatacağımız yeni başarılar ve gerçekliklerle yeni konferanslarda buluşmayı umuyoruz."

- "Sadakataşı ve UDEF ile protokol imzalandı

Medics World Wide'ın (Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği) bu yıl ikincisini düzenlediği uluslararası "Filistin'in Nabzı Durdurulamayacak" konferansına Filistin ve Türkiye'nin yanı sıra 28 devletten sivil toplum kuruluşları, uluslararası vakıflar ve sağlık alanında çalışan insani yardım kuruluşlarını temsilen 250 katılımcı iştirak etti.

Konferans, MEDICS Worldwide'ın özellikle çatışma bölgelerindeki sağlık hizmetlerini iyileştirmenin yolları üzerine odaklanan ve 2018 yılında Beyrut’ta düzenlediği ilk konferansının devamı niteliğinde gerçekleştirildi.

Medics konferansta, uluslararası çabaları harekete geçirmeye, deneyimlerini paylaşmaya, kalkınma profesyonelleriyle ortaklık geliştirmeye, hasta hizmetlerini geliştirmeye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaya odaklandı. Konferansta tartışılan özel konuların yanı sıra, Filistin'deki hasta ve yaralıların, diasporadaki mülteci kamplarının yaşadığı zor insani ve yetersiz sağlık koşullarını yansıtan sunumlar yapıldı.

Konferansa 28 ülkeden katılan STK'lar ve Türkiye'den Sadakataşı ve UDEF ile protokol imzalandı. Medics World Wide Genel Başkan Mehmet Ağırman'ın protokolleri imzalamasının ardından katılımcı STK'lar için plaket töreni düzenlendi.

PARTNERHadise'nin fotoğrafı olay olduHadise'nin fotoğrafı olay oldu
Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdıKütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı
Seyit Onbaşı, ölümünün 80'inci yılında destan yazdığı tabyada anıldı (2)Seyit Onbaşı, ölümünün 80'inci yılında destan yazdığı tabyada anıldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Filistin'in Nabzı Durdurulamayacak" Medics World Wide Medics World Wide Başkanı Mehmet Ağırman

En Çok Okunan Haberler

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yozgat'ta hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi

Yozgat'ta hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi

Eşiyle ilgili gerçeği öğrendi! Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı

Eşiyle ilgili gerçeği öğrendi! Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Adana’da evlat vahşeti

Adana’da evlat vahşeti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mevsimin ilk karı yağdı! İşte son durum

Kara teslim! Peş peşe uyarılar

'Okul müdüründen aday öğretmenlere talimat' iddiasına inceleme

İmam Hatip Lisesi müdüründen aday öğretmenlere 'talimat' iddiası!

Aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

Bir anda bastırdı, her yeri beyaza bürüdü!

Son dakika: Bartholomeos’un evine giren hırsızlar tutuklandı!

Bartholomeos’un evine giren hırsızlar tutuklandı!

Eşine sokak ortasında şiddet uygulayan koca tekrar tutuklandı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Başsavcılık'tan açıklama

Acil servis bahçesinde panik; duvardan düşen domuz öldü

Yer: Trabzon! Acil serviste büyük panik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.