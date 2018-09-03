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Filistin'in Salfeet Belediyesine "kardeş şehir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 16:47 | Son Güncelleme

Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi ile Filistin'in Salfeet Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ile Filistin'in Salfeet Belediyesi imzalanan protokolle kardeş şehir oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Salfeet Belediye Başkanı Abdalkarim Zubaydi, Tepebaşı Belediyesi başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve Filistinli konuklar katıldı.

Ataç, törende yaptığı konuşmada, Filistin heyetini ağırlamaktan ve Salfeet Belediyesi ile kardeş şehir olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün Tepebaşı ve bölgesi için çok önemli bir gün. Hem Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun açılışı var hem de kardeş şehir protokolünü imzalayacağız. Geçtiğimiz ocak ayındaki Uğur Mumcu'yu anma programında bir takım dallarda ödüller verdik. Siyasi dalda sayın Büyükelçimize bir ödül vermiştik. Büyükelçimizin Eskişehir'e gelmesi ile burada bir dostluk oluştu. Filistin ve Türkiye arasındaki dostluklar çok eskiye dayanır. Bunu canlandırmak istedik ve gerçekten de canlandı, hayata geçti. Bu dostluktan son derece memnuniyet duyuyoruz. Karşı tarafta da bu memnuniyeti açıkça görebiliyoruz."

- "Sonu gelmeyen bir umuda sahibiz"

Salfeet Belediye Başkanı Abdalkarim Zubaydi de "Yunus Emre'nin de dediği gibi 'Gelin tanış olalım, sevelim sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz', Nazım Hikmet'in okuduğu gibi, 'En güzel deniz henüz gidilmemiş olanıdır, en güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız' diyorum. Size Filistin sorununu özetleyecek çok içten bir söylem söyleyeceğim. Filistinli olmak, sonu gelmeyen bir umuda sahip olmaktır. Sonu gelmeyen bir umuda sahibiz." diye konuştu.

Zubaydi, Salfeet'te 2 üniversitenin bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim güneş enerjisi ile ilgili projelerimiz var, geri dönüşüm ile ilgili projelerimiz var, çocuklar ile ilgili projelerimiz var. Bu projeleri gerçekleştirmemiz ise sadece kendi isteğimize bağlı değil çünkü biz İsrail devletinin izin verdiği ölçüde bir şeyler yapabiliyoruz. O yüzden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama durumumuz bu, topraklarımızda yaşamaya devam etmeye çalışıyoruz. Yaşanan olumsuz gelişmelere baktığınızda bile, evlerinin anahtarlarını saklayan ve bir gün Filistin'e dönmek için bekleyen Filistinliler dünyada mevcut. Biz burada yaşamaya, tutunmaya devam edeceğiz. Yaşadığımız sürece de bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Sayın Ahmet Ataç'a da çok teşekkür ediyoruz. Tepebaşı Belediyesi, sanki küçük bir devlet gibiydi, kendi halkına çok güzel hizmetler veriyor. İnşallah bu tecrübeden de çok güzel yararlanacağız, çok faydalı oldu bizim için."

Konuşmaların ardından Ataç ve Zubaydi, Tepebaşı Belediyesi ile Salfeet Belediyesini kardeş şehir ilan eden protokolü imzaladı.

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Ahmet Ataç Eskişehir Filistin kardeş şehir Tepebaşı Belediyesi

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