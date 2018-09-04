HABER

"Filistin'in tanınması geri dönülemez bir karar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 09:30 | Son Güncelleme

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque: - "Uluslararası toplumun parçası devletler olarak bizler, çözümler dururken sorunun bir parçası olamayız. Bu çözüm de istikrarlı ve dayanıklı bir barışa götürebilecek iki devletli formüldür"

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, selefi Juan Manuel Santos döneminde alınan Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıma kararının "geri dönülemez" olduğunu belirtti.

Duque, Caracol Radio'da katıldığı programda, eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’un görev süresinin bitimine çok az süre kala aldığı kararı muhafaza edip etmeyeceği sorusuna "Bu, geri dönülemez bir karardır." yanıtını verdi.

Kolombiya anayasasının devlet başkanlarına dış politikada ülkeyi temsil etme yetkisi verdiğini anımsatan Duque, Nobel Barış ödüllü Santos'un karar ilan edilmeden önce kendisini bu hususta bilgilendirdiğini söyledi.

"Belki daha derin bir anayasal tartışma yapmadan karar alınması zararlı olmuştur." diyen Duque, şöyle devam etti:

"Sanırım, başka bir tartışma yaparak daha kazançlı çıkabilirdik ama artık bu geri dönülemez bir noktada. Uluslararası toplumun parçası devletler olarak bizler, çözümler dururken sorunun bir parçası olamayız. Bu çözüm de istikrarlı ve kalıcı bir barışa götürebilecek iki devletli formüldür."

- Süreç

Görev süresi 7 Ağustos'ta sona eren eski Devlet Başkanı Santos'un 3 Ağustos’ta aldığı kararla Kolombiya, Filistin'i bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıştı.

İsrail'in Bogota Büyükelçiliği, yaptığı yazılı açıklamayla kararın kendileri için "sürpriz ve hayal kırıklığı" olduğunu duyurmuş, Büyükelçi Marco Sarmoneta da Kolombiya Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez'i ziyaret ederek duydukları rahatsızlığı iletmişti.

Sarmoneta, Santos'un kararını, "Sadık bir müttefike atılmış, üstelik hem ülkeler hem de liderler arasındaki yakınlıkla ve ilişkilerin kalitesiyle çelişen bir tokat" olarak nitelemişti.

Nüfusu 49 milyonu aşan Kolombiya, 15 Kasım 1988'de bağımsızlığını ilan eden Filistin devletini tanımayan tek Latin Amerika ülkesi oldu.

PARTNERFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktuFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktu
TBM'den uyarı: Adli Tatil bitti, icra itirazda 7 Eylül son günTBM'den uyarı: Adli Tatil bitti, icra itirazda 7 Eylül son gün
Jandarma'da FETÖ operasyonu! 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararıJandarma'da FETÖ operasyonu! 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil kolombiya Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Kolombiya eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos

En Çok Okunan Haberler

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorum'da bulunan 2 bin 800 yıllık savaşçı miğferine paha biçilemiyor

Çorum'da bulunan 2 bin 800 yıllık savaşçı miğferine paha biçilemiyor

Geleceğe Dönüş film serisinde zaman makinesi olarak kullanılan araçlar nelerdir? (Hadi İpucu 4 Eylül 12.30)

Geleceğe Dönüş film serisinde zaman makinesi olarak kullanılan araçlar nelerdir? (Hadi İpucu 4 Eylül 12.30)

Rize'deki evleri 'vampir kelebekler' istila etti

Rize'deki evleri 'vampir kelebekler' istila etti

Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia!

Sabah yazarı Mehmet Barlas: Esad'a katkıda bulunmalıyız

Sabah yazarı Mehmet Barlas: Esad'a katkıda bulunmalıyız

Dev operasyon! 25 üsteğmen ve 25 polis hakkında gözaltı kararı

Dev operasyon! 25 üsteğmen ve 25 polis hakkında gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.