Filistin'in yeni kabinesinin üyeleri yemin etti

RAMALLAH (AA) - Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye'nin kurduğu Filistin hükümetinin yeni kabinesinin üyeleri, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın huzurunda yemin etti.

Yeni kurulan hükümet için işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Başkanlık Sarayı’nda yemin töreni düzenlendi.

Kurulan yeni kabinede daha önce başbakan yardımcılığı ve enformasyon bakanlığı görevlerinde bulunan Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne ile Ziyad Ebu Amr, başbakan yardımcılığına getirilirken Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, Maliye ve Planlama Bakanı Şükri Beşşare ile Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Rula Muayaah yerlerini korudu.

Fetih Hareketi Devrim Konseyi Sekreteri Yardımcısı Mey Kiyle Sağlık Bakanı, Gazze Şeridi’ndeki Fetih Hareketi Sözcüsü Atıf Ebu Seyf Kültür Bakanı, Feda Partisi liderlerinden Riyad Atari Tarım Bakanı, Filistin Halk Partisi liderlerinden ve Filistin’in Afrika Birliği ile eski Etiyopya Büyükelçisi Nasri Ebu Ceyş de Çalışma Bakanı oldu.