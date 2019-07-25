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Filistinli 3 bin 400 hacı adayı Mısır üzerinden kutsal topraklara gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 18:47 | Son Güncelleme

Filistinli 3 bin 400 hacı adayı Mısır üzerinden kutsal topraklara gidiyor

KAHİRE (AA) - Mısırlı yetkililer bu yıl 3 bin 400 Filistinli hacı adayının Mısır üzerinden kutsal topraklara gideceğini açıkladı.

Mısır resmi ajansı MENA’da yer alan habere göre, bu yıl 12 hava yolu seferiyle 3 bin 400 Filistinli hacı adayı Kahire üzerinden 4 günde kutsal topraklara gidecek.

Filistinli hacı adaylarının gidiş ve dönüşü için gereken organizasyonun yapıldığı ve hac ibadetini tamamlayanların 20 Ağustos’tan itibaren ülkelerine geri dönmeye başlayacağı belirtildi.

Filistinli ilk hac kafilesi, Refah Sınır Kapısı'ndan dün Mısır topraklarına girmişti.

Gazzeli hacı adaylarının Refah Sınır Kapısı'ndan geçişinin Hamas yönetimince organize edildiği ve Mısır topraklarına geçişlerin pazar gününe kadar tamamlanacağı belirtildi.

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3 bin 400 filistinli Hac mısır üzerinden

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