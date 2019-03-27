Filistinli Adham Hüseyin'in süresiz hapsi isteniyor

ABD yönetimi, 11 Eylül saldırısının ardından tutuklanarak 15 yıl hapis yatan Filistinli Adham Hüseyin hakkında, cezasını tamamladığı halde sınır dışı edilecek ülke bulunamadığı için "süresiz" gözaltında tutulma kararı verilmesini istiyor.

Filistinli bilgisayar programcısı Adham Hüseyin’i sayfalarına taşıyan New York Times Gazetesi, ABD’de göçmenler için kötü bir emsal olabilecek bir hukuk dramına dikkati çekti.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 11 Eylül'den hemen sonra çıkarılan ve neredeyse hiç uygulanmayan ABD Vatanseverlik Yasası kapsamındaki "göçmenlik düzenlemesi"ndeki bir maddeye dayanarak, Hüseyin'in, hapis cezasını bitirmesine rağmen "ulusal güvenlik riski" taşıdığı gerekçesiyle, "süresiz" gözaltında kalmasını istediği kaydedildi.

Lübnan mülteci kampında doğan bir Filistinli olduğu için Hüseyin'i, hiçbir ülkenin vatandaş olarak kabul etmediği, bundan dolayı da ABD hükümetinin kendisini sınır dışı edecek bir ülke bulamadığı için salınmasına karşı çıktığı belirtildi.

Söz konusu göçmenlik düzenlemesine göre, hükümetin, ABD vatandaşı olmayan ve bir ülkesi bulunmadığı için sınır dışı edemeyeceği, "terörizmle bağlantılı ve toplum için tehlikeli olduğunu" iddia ettiği ABD'deki yabancı mahkumları süresiz gözaltında tutabileceği savunuluyor.