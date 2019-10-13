Filistinli Alimler Heyeti'nden Arap Birliği'ne tepki

İSTANBUL (AA) - Yurt Dışındaki Filistinli Alimler Heyeti, Arap Birliği'nin, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nı kınamasına tepki gösterdi.

Heyet, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkında Arap Birliği'nin takındığı tavra ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Türkiye'nin silahlı gruplara karşı kendi güvenliğini korumak için başlattığı bu operasyonu tüm diğer Müslümanlar gibi takip ediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Arap Birliği'nin, Türkiye'yi ve harekatı kınamak için aceleci davrandığı aktarıldı.

Arap Birliği'nin, Suriye'nin, ABD gibi bazı ülkelerin askeri işgallerine maruz kalması karşısında sessiz kaldığı belirtilen açıklamada, "Arap Birliği daha önce, Suriye topraklarına yönelik yüzlerce hava saldırısını bir kabir sessizliğinde izledi. Ancak bugün, milyonlarca Suriyeli kardeşimizin geri dönebileceği güvenli bir bölge oluşturmak ve silahlı grupların saldırılarını engellemek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı kınamak için mezarından kalktığını görüyoruz." ifadeleri kullanıldı.