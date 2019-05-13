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Filistinli alimlerden "Yüzyılın Anlaşması"na karşı Filistin halkına destek çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 18:08 | Son Güncelleme

Filistinli alimlerden "Yüzyılın Anlaşması"na karşı Filistin halkına destek çağrısı

Filistin Alimler Birliği, İslam ve Arap ülkelerinden "Yüzyılın Anlaşması"na karşı Filistin halkına destek vermeleri çağrısında bulundu.

Birlik Başkanı Mervan Ebu Ras, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü için öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" planının İsrail lehine Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçladığını söyledi.

İslam ve Arap ülkelerinden "Yüzyılın Anlaşması"na karşı Filistin halkına destek vermeleri çağrısında bulunan Ebu Ras, "Trump, işgalci İsrail'in tarafında olup Filistin halkının düşmanıdır. Bu yüzden barış için ara bulucu olmaya uygun değildir." dedi.

Ebu Ras, Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti kalacağını ve Trump'ın Kudüs kararının bu gerçeği değiştirmeyeceğini vurgulayarak, Arap ve İslam ülkelerinden Filistin ve Kudüs'ü koruma adına sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulundu.

Medyada, "Yüzyılın Anlaşması" adıyla bilinen ABD'nin hazırladığı Orta Doğu barış planının detayları gelecek haziran ayında açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Alimler Birliği Gazze yüzyılın anlaşması

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