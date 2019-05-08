HABER

Filistinli anneden Madonna'ya "Katillerin sahnesine çıkma" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:57 | Son Güncelleme

İsrail askerleri tarafından geçen sene şehit edilen Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nın annesi Hayriyye Murteca, İsrail'de yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne alacağı duyurulan Madonna'ya "katillerin sahnesinde şarkı söylememe" çağrısı yaptı

İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nın annesi Hayriyye Murteca, İsrail'de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne alacak dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Madonna'ya "katillerin sahnesinde şarkı söylememe" çağrısında bulundu.

İsrail güçleri tarafından geçen yıl Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerini takip ettiği sırada şehit edilen gazeteci Yasir Murteca'nın (30) annesi Hayriyye Murteca, 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne alacağı duyurulan Madonna'ya bir mesaj gönderdi.

Filistinli anne, elektronik posta olarak gönderdiği ve sosyal medyada da yer alan mesajında, "Sayın Madonna, şüphesiz ki sen beni tanımıyorsun ancak oğlum Yasir'i tanıyorsundur. Onun hakkında mutlaka bir haber duymuşsundur. Belki de bu hikayeye inanmamışsındır. Yasir'in vefatından daha doğrusu öldürülmesi üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen ben bile hala inanamıyorum." ifadelerini kullandı.

- "İsrail'e gitmeden önce oğlu öldürülen bir annenin yüreğindeki acıyı biraz düşünmelisin"

Oğlunun öldürülmesinden bahseden Hayriyye Murtaca, şunları kaydetti:

"Oğlum kuş gibi hayalleriyle uzaklara uçmayı hayal eden bir foto muhabiriydi. İsrail'in Gazze halkına yönelik ihlallerini belgelemek için fotoğraf makinesini taşıyordu. 7 Nisan 2018'de Yasir de diğer gazeteciler gibi kaskı ve yeleğini giymiş, fotoğraf makinesini taşıyordu. İsrail, onun gazeteci olduğunu ve fotoğraf çekmek için orada olduğunu gayet iyi biliyordu. Ama acımasızca ona ateş ettiler. Kurşun bedenine girerek, kemiklerini parçaladı ve tüm hayallerini yarım bıraktı."

"İsrail'e gitmeden önce oğlu öldürülen bir annenin yüreğindeki acıyı biraz düşünmelisin" diyen Hayriye Murteca, mesajına şu ifadelerle son verdi:

"Sayın Madonna sana neden yazdığımı biliyor musun? Katillerin sahnesinde şarkı söylemeye karar verdiğin için yazdım. Barışın gerçek anlamını bilmeyen yalnızca savaş dilinden anlayan bir devlette sevgi ve barış çağrıları yapmaya karar verdiğin için yazdım. Şarkıların İsrail'in hayatını çaldığı oğlumu geri getirebilir mi?"

Filistinli gazeteci Yasir Murteca (30), 7 Nisan 2018'de Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerini takip ettiği sırada üzerindeki gazeteci olduğunu gösteren "Press" (basın) yazılı yeleği ve kaskına rağmen İsrail askerleri tarafından vurularak şehit edilmişti.

PARTNER Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor
1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonları batırılıyor (2)1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonları batırılıyor (2)
Selimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisiSelimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil madonna

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emrah Serbes davasında temyiz incelemesi, duruşmalı yapılacak

Emrah Serbes davasında yeni gelişme!

Eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'e 12 yıl hapis

Eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'e 12 yıl hapis

Babası intihar eden 11 yaşındaki çocuk fenalık geçirdi

Babası intihar eden 11 yaşındaki çocuk fenalık geçirdi

Akit TV sunucusuna hapis cezası!

Akit TV sunucusuna hapis cezası!

Birlikte yaşadığı kadın kabusu oldu! Önce dövdü, sonra...

Birlikte yaşadığı kadın kabusu oldu! Önce dövdü, sonra...

Anadolu Yıldızı-2019 tatbikatı Ege'de başarıyla gerçekleştirildi

Anadolu Yıldızı-2019 tatbikatı Ege'de başarıyla gerçekleştirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.