RAMALLAH (AA) - Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Şeyh Yusuf Edis, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) İsrail'in Mescid-i Aksa ve dini mukaddesata yönelik saldırıları karşısında sorumlu davranma çağrısında bulundu.

Edis, gayrimüslimlerin de Mescid-i Aksa'da ibadet edeceğine yönelik iddialara ilişkin, "Mescid-i Aksa, avlusu, çevresi her şeyiyle İslam vakfıdır, bu gerçeğin hiçbir kararla değiştirilmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Aksa'yı gayrimüslimler için de ibadet yeri haline getirme çabalarını da kınayan Edis, UNESCO'ya İsrail'in, Mescid-i Aksa ve dini mukaddesata yönelik saldırıları karşısında sorumlu davranma çağrısında bulundu.

Filistinli Bakan İslam dünyasına hitaben de açıklamasında "Müslümanlar, Aksa'ya hakimiyet noktasına ulaşan bu ihlallerin karşısında durmalıdır." ifadesine yer verdi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, cuma günü Binyamin Netanyahu hükümetinden, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesini engelleme gerekçesini açıklamasını istemiş, bunun için de 60 gün mühlet vermişti.

İsrail, 2003'ten bu yana Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya girmesine müsaade ederken, avluda ibadet etmelerine izin vermiyor.

Filistinli makamlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı Müslümanlar ve Yahudiler arasında zaman ve mekan olarak bölmeyi planladığını ifade ediyor.

