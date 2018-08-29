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Filistinli basın mensuplarından Gazze'de eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 17:56 | Son Güncelleme

Gazze'de İsrail hapishanelerinde tutuklu basın mensupları ve yazarlar için dayanışma gösterisi düzenlendi

Gazze'deki onlarca basın mensubu, İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan kadın yazar Lema Hatır ile dayanışmak amacıyla gösteri düzenledi.

Filistinli Basın Mensupları Platformu tarafından Uluslararası Kızılhaç Örgütü binası önünde düzenlenen eyleme katılan gazeteciler, İsrail'in Filistinli gazeteci ve yazarlara yönelik ihlallerinin durdurulması çağrısı yaptı.

Burada konuşan Platformun Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır el-Cemali, yazar Lema Hatır'ın 34 gün süren tahkikatın ardından hapishaneye sevk edildiğini hatırlattı.

Cemali, "İsrail, görüntüyle, haberle, makaleyle farklı medya kuruluşlarında gerçekleri haykıranları, bu yolla işgale karşı direnenleri susturmak için çok sayıda suç işliyor." dedi.

Gazetecilerin tutukluluk halinin devamının, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde doğrudan hedef alınmalarının bu suçlardan bazıları olduğunu ifade eden Cemali, İsrail'in söz konusu ihlallerini kınadıklarını belirtti.

Filistin'in çeşitli gazete ve haber sitelerinde yazı ve makaleleri yayımlanan, 5 çocuk annesi 42 yaşındaki aktivist ve gazeteci - yazar Lema Hâtır geçen ay gece yarısı evine baskın düzenleyen İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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Filistin gazeteci Gazze İsrail Hapisaneleri Lemya Hatir

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