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Filistinli başpapaz Hanna: "Zehirlenmemde belirtiler İsrail'i gösteriyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.12.2019 19:02 | Son Güncelleme

Filistinli başpapaz Hanna: "Zehirlenmemde belirtiler İsrail'i gösteriyor"

AMMAN (AA) -
Yunan Ortodoks Patrikhanesi'nden Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Sabestiya'nın başpapazı Theodosios Attalah Hanna, zehirlenme olayında belirtilerin İsrail'i gösterdiğini söyledi.

Hanna, tedavi gördüğü Ürdün'de resmi televizyon kanalına açıklama yaptı. Maruz kaldığı kimyasal maddenin çok tehlikeli olduğunu belirten Hanna, "Yaşanan durum bir suikast girişimi veya ömür boyu hasta kalacağım bir girişim olabilir." dedi.

Filistinli bir ekibin kendisinin maruz kaldığı kimyasala ilişkin kanıt toplamaya çalıştığını vurgulayan Hanna, "Bu olayın arkasında kesin olarak kimin olduğunu söylemiyorum ancak zehirlenmemde belirtiler İsrail'i gösteriyor." diye konuştu.

Geçen hafta İsrail'de bir kuruluşun elemanları, Kudüs'te başpapaz Hanna'nın yakınında olduğu Patrikhane alanında kimyasal madde püskürtmüştü. Kimyasal maddeden zehirlenen Hanna tedavi için Ürdün'ün başkenti Amman'a nakledilmişti.

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Başpapaz Theodosios israil

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