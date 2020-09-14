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Filistinli bir aileyi kundaklama sonucu öldüren İsrailliye ömür boyu hapis cezası

14.09.2020 18:43 | Son Güncelleme

Bir İsrail mahkemesi Batı Şeria'da 2015 yılında yapılan kundaklama saldırısında Filistinli bir çifti ve bebeklerini öldüren Yahudi yerleşimci Amiram Ben-Uliel'i 3 kez ömür boyu hapse mahkum etti.

Filistinli bir aileyi kundaklama sonucu öldüren İsrailliye ömür boyu hapis cezası

Bir İsrail mahkemesi Batı Şeria'da 2015 yılında yapılan kundaklama saldırısında Filistinli bir çifti ve bebeklerini öldüren Yahudi yerleşimci Amiram Ben-Uliel'i 3 kez ömür boyu hapse mahkum etti.

Ben-Uliel, cinayete teşebbüs suçundan ise ilaveten 20 yıl hapis cezası aldı.

Mahkeme, Ben-Uliel'in Dawabsheh ailesinin evinin ve Duma'daki başka bir konutun duvarlarına sprey boya ile "İntikam" ve "Yaşasın Kral Mesih" yazdıktan sonra bombalı eylemi gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ailenin diğer oğlu Ahmed ise olaydan ağır yanıklarla kurtuldu.

Duma köyünde 18 aylık Ali ile ailesi Saad ve Riham Dawabsheh'in öldürülmesi, 2014'te barış görüşmelerinin durmasının ardından şiddetinin artmasına katkıda bulundu.

Kardeşini, kardeşinin eşini ve 18 aylık yeğenini kundaklama saldırısında kaybeden Nasser Dawabsha, yakılan evin bir odasında.

Cinayetlerin işlendiği tarihte 21 yaşındaki Ben-Uliel, mahkemenin ırkçı suçlar olarak belirlediği üç cinayetten ve iki cinayete teşebbüs suçundan mahkum edildi.

Ben-Uliel'i sorgulayan İsrail'in iç güvenlik örgütü Şin Bet, karar hakkında "Yahudi terörizmiyle mücadelede önemli bir kilometre taşı" yorumunu yaptı.

Ancak Filistinliler, kendilerine yönelik uygulanan güce kıyasla İsrail'in Yahudi saldırganlara baskı yapma konusunda ağır aksak ilerlediği görüşünde.

Ben-Ulilel, karara itiraz edeceğini açıkladı. Ben-Uliel'in avukatı Itzak Bam Reuters'e verdiği demeçte, müvekkilinin itirafı işkence altında yaptığını ve masum olduğunu söylediğini aktardı.

Ancak mahkemenin kararında, itirafta sadece bir failin bilebileceği kundaklama olayından ayrıntılar yer aldığı belirtildi. Ben-Ulilel terör örgütüne üye olmak suçundan ise beraat etti.

Davada reşit olmayan ikinci bir sanık da suç ortağı olmak suçuyla mahkum edildi. Ancak cezası beklemede.

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