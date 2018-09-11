Filistinli çocuk aylar önce koşup oynadığı okuluna tek bacağıyla başladı

NUR EBU IYŞE - Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir bacağını kaybeden ve koltuk değneklerine mahkûm kalan 13 yaşındaki Filistinli Muhammed Ebu Hüseyin, aylar önce koşup oynadığı okuluna artık tek bacağıyla gidiyor.
Gazze sınırında geçen haziran ayında düzenlenen gösterilerde İsrail kurşunlarına hedef olan ve sağ bacağını kaybeden Muhammed, geçen dönem arkadaşlarıyla top oynadığı okul bahçesinde, aylar sonra ancak oyun oynayan arkadaşlarını izleyebiliyor.
Gazze'nin doğusundaki Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki evinden okula koltuk değnekleriyle her sabah zorlu bir yolculuk yapan Muhammed, kısa sürede değişen hayatı ve yaşadığı zorluğa rağmen eğitimine devam etmekte kararlı.
- "Benim suçum neydi?"
AA muhabirine konuşan Filistinli Muhammed, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı yakınlarındaki barışçıl gösterilere katıldığı sırada İsrail kurşununun sağ bacağına isabet ettiğini, durumunun ağır olması nedeniyle bacağının kesildiğini söyledi.
Tek kurşunla, umutları ve hayalleri sönen Muhammed, "İsrail'in açtığı ateş sonucu bacağımı sonsuza dek kaybettim. Benim suçum neydi? İsrail, hangi suçumdan dolayı bana ateş açtı?" diye serzenişte bulundu.
- "Ayağımı kesmeyin diye yalvardım"
Muhammed vurulduğu günü şu sözlerle anlattı:
"Yaralandığım sırada ayağımı hissetmedim. Beni taşıyan sağlık görevlisine 'lütfen ayağımı kesmeyin' diye yalvardım. Beni teselli ettiler. Ancak ameliyattan çıktığımda sağ ayağımın kesildiğini görünce şoke oldum."
Bacağı kesildikten sonra hayatında büyük değişiklikler olduğunu ifade eden Muhammed, merdivenleri inip çıkmak, okul çantasını taşımak gibi en basit günlük işlerin bile kendisine yük geldiğini belirterek, "Önceden bisiklete binmeyi çok seviyordum, bunu geliştirmek istiyordum. Şimdi bisiklete binme, futbol oynama ve yüzme gibi sevdiğim sporları yapmak hayal oldu. İçimi bazen derin bir hüzün kaplıyor." ifadelerini kullandı.
- "Geri dönüş hakkından vazgeçmeyeceğim"
Yaşadığı zorluğa rağmen geri dönüş hakkından vazgeçmeyeceğini dile getiren Muhammed, bu hakkı tüm barışçıl yollarla talep etmeyi sürdüreceğini belirtti.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yardımları kesme kararına da tepki gösteren Muhammed, "Bu karar, göç etmek zorunda kaldıkları topraklara geri dönüş hakkı talep eden Filistinlileri susturmayacaktır." dedi.
Muhammed, özellikle barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılanlar başta olmak üzere Filistinli çocuklara yönelik işlediği suçlardan dolayı İsrail'in yargılanması talebinde bulundu.
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde 170'ten fazla Filistinli şehit oldu, 18 binin üzerinde Filistinli yaralandı.
Barış Atay'dan Nihat Doğan'a: Sapık herif
Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Havalimanında yarım litre su 6, bir bardak çay 9 lira!
İYİ Parti'de bir deprem daha! Hepsi istifa etti
İzmir'de AK Parti ile CHP'liler arasında 'gaz çıkarma' tartışması
Bülent Ersoy'un eski hali görenleri şoke etti!
9 aylık hamile olduğunu hastanede öğrendi!
ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek
Rusya Soğuk Savaş'tan bu yanaki en büyük tatbikata hazırlanıyor
Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum
MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı
Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır
Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz
Okuyucu Yorumları 0 yorum