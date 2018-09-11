HABER

Filistinli çocuk aylar önce koşup oynadığı okuluna tek bacağıyla başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 11:55 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sağ bacağını kaybeden 13 yaşındaki Filistinli Muhammed, aylar önce koşup oynadığı okuluna bu dönem tek bacağıyla gidiyor - Bacağını kaybeden Muhammed Ebu Hüseyin: -"İsrail'in açtığı ateş sonucu bacağımı sonsuza dek kaybettim. Benim suçum neydi? İsrail, hangi suçumdan dolayı bana ateş açtı?" -"Yaralandığım sırada ayağımı hissetmedim. Beni taşıyan sağlık görevlisine 'lütfen ayağımı kesmeyin' diye yalvardım. Beni teselli ettiler. Ancak ameliyattan çıktığımda sağ ayağımın kesildiğini görünce şoke oldum" -"Önceden bisiklete binmeyi çok seviyordum, bunu geliştirmek istiyordum. Şimdi bisiklete binme, futbol oynama ve yüzme gibi sevdiğim sporları yapmak hayal oldu" -"Yaşadığım tüm bu zorluğa rağmen geri dönüş hakkımızı talep etmekten vazgeçmeyeğim"

NUR EBU IYŞE - Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir bacağını kaybeden ve koltuk değneklerine mahkûm kalan 13 yaşındaki Filistinli Muhammed Ebu Hüseyin, aylar önce koşup oynadığı okuluna artık tek bacağıyla gidiyor.

Gazze sınırında geçen haziran ayında düzenlenen gösterilerde İsrail kurşunlarına hedef olan ve sağ bacağını kaybeden Muhammed, geçen dönem arkadaşlarıyla top oynadığı okul bahçesinde, aylar sonra ancak oyun oynayan arkadaşlarını izleyebiliyor.

Gazze'nin doğusundaki Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki evinden okula koltuk değnekleriyle her sabah zorlu bir yolculuk yapan Muhammed, kısa sürede değişen hayatı ve yaşadığı zorluğa rağmen eğitimine devam etmekte kararlı.

- "Benim suçum neydi?"

AA muhabirine konuşan Filistinli Muhammed, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı yakınlarındaki barışçıl gösterilere katıldığı sırada İsrail kurşununun sağ bacağına isabet ettiğini, durumunun ağır olması nedeniyle bacağının kesildiğini söyledi.

Tek kurşunla, umutları ve hayalleri sönen Muhammed, "İsrail'in açtığı ateş sonucu bacağımı sonsuza dek kaybettim. Benim suçum neydi? İsrail, hangi suçumdan dolayı bana ateş açtı?" diye serzenişte bulundu.

- "Ayağımı kesmeyin diye yalvardım"

Muhammed vurulduğu günü şu sözlerle anlattı:

"Yaralandığım sırada ayağımı hissetmedim. Beni taşıyan sağlık görevlisine 'lütfen ayağımı kesmeyin' diye yalvardım. Beni teselli ettiler. Ancak ameliyattan çıktığımda sağ ayağımın kesildiğini görünce şoke oldum."

Bacağı kesildikten sonra hayatında büyük değişiklikler olduğunu ifade eden Muhammed, merdivenleri inip çıkmak, okul çantasını taşımak gibi en basit günlük işlerin bile kendisine yük geldiğini belirterek, "Önceden bisiklete binmeyi çok seviyordum, bunu geliştirmek istiyordum. Şimdi bisiklete binme, futbol oynama ve yüzme gibi sevdiğim sporları yapmak hayal oldu. İçimi bazen derin bir hüzün kaplıyor." ifadelerini kullandı.

- "Geri dönüş hakkından vazgeçmeyeceğim"

Yaşadığı zorluğa rağmen geri dönüş hakkından vazgeçmeyeceğini dile getiren Muhammed, bu hakkı tüm barışçıl yollarla talep etmeyi sürdüreceğini belirtti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yardımları kesme kararına da tepki gösteren Muhammed, "Bu karar, göç etmek zorunda kaldıkları topraklara geri dönüş hakkı talep eden Filistinlileri susturmayacaktır." dedi.

Muhammed, özellikle barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılanlar başta olmak üzere Filistinli çocuklara yönelik işlediği suçlardan dolayı İsrail'in yargılanması talebinde bulundu.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde 170'ten fazla Filistinli şehit oldu, 18 binin üzerinde Filistinli yaralandı.

PARTNERBahar renkli geldiBahar renkli geldi
İlkokullardaki Suriyeli çocuklara Suriyeli rehber öğretmenİlkokullardaki Suriyeli çocuklara Suriyeli rehber öğretmen
Emekli maaşını koyduktan sonra düşürdüğü cüzdanını zabıta bulduEmekli maaşını koyduktan sonra düşürdüğü cüzdanını zabıta buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Cibaliye Mülteci Kampı Filistin Gazze

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

LPG'ye gece yarısı zammı!

LPG'ye gece yarısı zammı!

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

Türkiye, 2023'ten önce insansız savaş uçağı üretecek

Türkiye, 2023'ten önce insansız savaş uçağı üretecek

Bu köyde kimse uyuyamıyor! Boyları 3-5 metre arasında...

Bu köyde kimse uyuyamıyor! Boyları 3-5 metre arasında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhuriyet'te istifa depremi! Sayı 26'ya çıktı

Cumhuriyet'te istifa depremi! Sayı 26'ya çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 'karma eğitim' değişikliğine sosyal medyadan tepki yağıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 'karma eğitim' değişikliğine sosyal medyadan tepki yağıyor

Tümamiral Cihat Yaycı geliştirdi! 'FETÖ metre' ile kriptolar deşifre ediliyor

Tümamiral Cihat Yaycı geliştirdi! 'FETÖ metre' ile kriptolar deşifre ediliyor

İzmit'te çıkan yangında baba ve oğlu yaralandı

İzmit'te çıkan yangında baba ve oğlu yaralandı

Barış Atay'dan Nihat Doğan'a: Sapık herif

Barış Atay'dan Nihat Doğan'a: Sapık herif

Iğdır'da yola döşenen patlayıcı infilak etti! 4 asker yaralı

Iğdır'da yola döşenen patlayıcı infilak etti! 4 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.