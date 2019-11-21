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Filistinli çocuklar İsrail’i protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 15:36 | Son Güncelleme

Gazze’deki Filistinli çocuklar, "Bizim de dünyadaki çocuklar gibi yaşama hakkımız var" sloganıyla İsrail’in çocuklara yönelik ihlallerini protesto etti.Gazze’deki Filistinli çocuklar, İsrail karşıtı protesto düzenledi.

Gazze’deki Filistinli çocuklar, "Bizim de dünyadaki çocuklar gibi yaşama hakkımız var" sloganıyla İsrail’in çocuklara yönelik ihlallerini protesto etti.
Gazze’deki Filistinli çocuklar, İsrail karşıtı protesto düzenledi. "Bizim de dünyadaki çocuklar gibi yaşama hakkımız var" sloganları atan çocuklar, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını taşıdı. Çocuklar, İsrail’in Filistinli çocuklara karşı insanlık suçu işlemeye devam ettiğini vurgulayarak çocukların korunması için Birleşmiş Milletler’i harekete geçmeye çağırdı.
Filistin’de Uluslararası Çocukların Korunması Hareketi Sorumlusu Ayed Abu Qutaish yaptığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin çocukların korunmasına ilişkin ilkelere saygı göstermediğini belirtti. Qutaish, Filistinli çocukların eğitim hakkı, sağlık, yeterli yaşam standartlarının sağlanması ve ayrımcılığa karşı korunma gibi tüm haklarının kapsamlı bir şekilde İsrail tarafından ihlal edildiğini söyledi. İsrail’in Filistinli çocuklara yönelik cinayet ve tutuklama gibi suçlarının devam ettiğini ve sadece 2019 yılında 27 çocuğun hayatını kaybettiğini ifade eden Qutaish, Eylül 2000’den bu yana İsrail’in saldırılarında 2 bin 100 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini vurguladı.
Öte yandan Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde tutulan 5 binden fazla Filistinli arasında 220 çocuk bulunuyor.

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